“Con advisor internazionale per il cracking e accelerazione sulla gigafactory possibile svolta per il territorio”

“Il futuro industriale di Brindisi segna una svolta storica che premia la politica dei fatti. Con la nomina di un advisor internazionale da parte di Eni si apre una fase cruciale per il rilancio degli impianti di cracking, auspicando l’arrivo di investitori dotati di tecnologie sostenibili capaci di garantire all’Italia e all’Europa la piena sovranità nella chimica verde. Un percorso virtuoso che si rafforza ulteriormente con i progressi della gigafactory di Eni Storage Systems a dimostrazione che la transizione energetica deve creare nuova occupazione senza desertificare il tessuto produttivo.

Questo fondamentale passo in avanti porta incontrovertibilmente la firma dell’instancabile lavoro parlamentare di Claudio Stefanazzi del PD, il primo a credere in questa svolta e la cui dedizione ha permesso di difendere il patrimonio e la filiera industriale brindisina dal valore inestimabile. Ora il nostro impegno deve proseguire con determinazione per vigilare sull’intero processo garantendo tempi rapidi e trasparenza a tutela di tutti i lavoratori e del rilancio dell’intera comunità industriale brindisina.”

Francesco Cannalire, segretario cittadino Pd e consigliere comunale Brindisi