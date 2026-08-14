Con Dargen D’Amico si accende il Ferragosto francavillese

Venerdì 14 agosto, alle 21.30, il cantautore e rapper milanese in concerto gratuito in Piazza Giovanni XXIII per lo Stupor Mundi Festival

FRANCAVILLA FONTANA – Il Ferragosto francavillese si accende con la musica di Dargen D’Amico. Venerdì 14 agosto 2026, alle ore 21.30, Piazza Giovanni XXIII ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dello Stupor Mundi Festival 2026, la rassegna itinerante prodotta e realizzata da New Music Promotion, sotto la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda.

Il concerto è a ingresso gratuito.

Rapper, cantautore e produttore tra i più originali della scena musicale italiana, Dargen D’Amico ha costruito un linguaggio personale nel quale pop, rap, elettronica e cantautorato si incontrano. Ironia, sensibilità e attenzione ai temi del presente caratterizzano una carriera capace di conquistare il grande pubblico senza rinunciare alla qualità della scrittura e alla ricerca musicale.

A Francavilla Fontana l’artista porterà dal vivo il tour legato a “Doppia Mozzarella”, il nuovo progetto discografico pubblicato nel marzo 2026. Un album multiforme, attraversato da sonorità rap, pop, folk e lo-fi, nel quale il titolo diventa una metafora della società contemporanea e della continua ricerca di qualcosa in più, spesso oltre le reali necessità.

Sul palco troveranno spazio i nuovi brani, tra cui “AI AI”, presentato al Festival di Sanremo 2026, insieme ai successi che hanno reso Dargen D’Amico uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi anni, da “Dove si balla” a “Onda alta”.

Una scaletta pensata per trasformare Piazza Giovanni XXIII in una grande festa collettiva alla vigilia di Ferragosto, tra musica, parole, ritmo e riflessione. Il concerto offrirà al pubblico l’energia dei brani più conosciuti e lo sguardo lucido, ironico e talvolta spiazzante con cui l’artista racconta la realtà contemporanea.

La presenza di Dargen D’Amico conferma la vocazione dello Stupor Mundi Festival a portare nelle piazze e nei centri storici pugliesi artisti capaci di coniugare qualità, ricerca e partecipazione popolare. Piazza Giovanni XXIII diventerà così una grande arena musicale a cielo aperto e un luogo d’incontro tra la città, il pubblico e una delle voci più riconoscibili del cantautorato contemporaneo.

L’appuntamento rientra anche nel cartellone estivo “Bella Fresca” del Comune di Francavilla Fontana e rafforza la collaborazione tra il festival e il territorio, valorizzando gli spazi urbani attraverso la musica dal vivo e la cultura.

Lo Stupor Mundi Festival, nato con il supporto della Regione Puglia, è prodotto e realizzato da New Music Promotion, con la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda. La manifestazione attraversa borghi e città pugliesi proponendo un programma dedicato alla musica d’autore, al pop, al rock, al jazz e allo spettacolo dal vivo.

Tra i partner del progetto figura RUUN, la community di carpooling dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia che mette in contatto le persone dirette nei piccoli centri, favorendo la condivisione dei passaggi e una mobilità più accessibile e sostenibile.

Dopo l’appuntamento con Dargen D’Amico, il calendario dello Stupor Mundi Festival proseguirà l’11 settembre, ancora a Francavilla Fontana, con Cesare Dell’Anna.