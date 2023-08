CON “DISCORSO SUL MITO- IL RITORNO DI ULISSE IN PATRIA” SI È CONCLUSA LA RASSEGNA “VERDI IN CITTÀ”

Con lo spettacolo “Discorso sul Mito- Il ritorno di Ulisse in patria”, di e con Vittorio Continelli, si è conclusa la Rassegna “Verdi in Città”, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno di Enel in qualità di main sponsor e la partecipazione del Museo Archeologico “Ribezzo”. Vittorio Continelli è autore, attore e regista teatrale.

“Ricordo esattamente quando ho scoperto il potere del mito e della parola ascoltando dalla voce dei miei nonni la storia di Ulisse che si prende gioco di Polifemo quando dice di chiamarsi “Nessuno”. Discorso sul Mito è il mio tentativo da attore/autore di restituire e condividere quel sentimento di meraviglia- Vittorio Continelli”. Discorso sul Mito è un progetto che l’artista porta avanti da vari anni e che racconta passioni, sentimenti, avventure, amori e metamorfosi di dei e uomini, portando in scena racconti incentrati sulle vicende della mitologia. Gli dei partecipano intensamente agli eventi del poema. Sono simili agli uomini nell’aspetto fisico e degli uomini hanno anche qualità, vizi, sentimenti e passioni. La performance si è focalizzata su Ulisse, senza tralasciare gli altri protagonisti come Penelope, Circe, Telemaco, i Proci. Laerte, Calypso, Atena, Polifemo, Nausicaa, Scilla e Cariddi, Argo. L’attore fa rivivere le vicende della mitologia classica con uno sguardo talvolta impietoso, talvolta divertito sull’umanità e sul presente attraverso storie antiche. Il pubblico presente ha seguito la performance con molta attenzione. Anna Consales