CON FORMAVOBIS PROSEGUE “L’ESTATE DELLE MERAVIGLIE”

L’Estate delle Meraviglie” continua✨ Dopo il sold out delle prime due settimane ripartono i laboratori estivi per bambini dai 5 ai 12 anni, che saranno coinvolti in tante attività ricreative ed educative! 🎨

Corsi di inglese, spagnolo, italiano per stranieri, teatro e musica e informatica, tutto all’insegna

del divertimento e dell’apprendimento 🎨

Il secondo laboratorio si svolgerà dal 🎨 27 Giugno al 8 Luglio | Laboratorio a tema Peter Pan

Il tutto presso la sede di Formavobis, a Brindisi, in via Dalmazia 31C, dal lunedì al venerdì dalle 08.45 alle 13.15.

Le iscrizioni sono aperte, Il laboratorio è a numero chiuso.

Prenota il posto, chiama:

08311850339

3664401535

3772822509