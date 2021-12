CON IL CONCERTO DEL CORO POLIFONICO ARCIVESCOVILE “SAN LEUCIO”, I BRINDISINI SI SONO CALATI NELL’ATMOSFERA NATALIZIA

Il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, con l’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo, nella Basilica Cattedrale di Brindisi, hanno, effettivamente, calato i brindisini in una magica atmosfera natalizia. Il concerto di Natale, dal titolo “Nella gioia la speranza”, ritorna dopo uno stop dovuto alla pandemia che ha, purtroppo, interrotto tutte le attività per tanto tempo. È proprio la speranza di una rinascita, di poter tornare a vivere normalmente che deve aiutarci a superare questo periodo. La giornalista Maria Di Filippo, con la solita professionalità, ha presentato la serata coinvolgendo tutti i presenti. È intervenuto il nuovo Presidente, il prof. Vincenzo Antonello Micia, che ha parlato del bisogno di riscoprire i veri valori del Natale e donare la propria vita al servizio della comunità. Molto emozionante il passaggio di consegne da parte della Presidente uscente, dott.ssa Antonia Di Totero. L’assessore Isabella Lettori ha voluto condividere l’esigenza di vivere il Natale all’insegna della sobrietà. Sono intervenuti, inoltre, due rappresentanti CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta: Antonella Lonoce e Domenico Pettinau ed è stato emozionante ripercorrere il calvario vissuto da Antonella a causa del covid. Tutti i giornali si erano occupati di lei che, per aiutare gli altri, si era ammalata così gravemente. Antonella è una donna forte e ha ripreso il suo impegno con il solito entusiasmo. Due artisti d’eccezione del panorama musicale italiano ed internazionale: Frate Alessandro, la voce di Assisi, e Mariangela Aruanno, nota voce pugliese, hanno reso la serata imperdibile. Prima dell’ultimo brano, è intervenuto S. E. Mons Domenico Caliandro per gli auguri natalizi. Il Coro, da sempre sensibile ai temi della solidarietà e della speranza, ha dedicato il concerto al gruppo CISOM sezione di Brindisi (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta). Anna Consales