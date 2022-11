CON IL “PARSONS DANCE TOUR” È COMINCIATA LA STAGIONE TEATRALE 2022-23 DEL NUOVO TEATRO VERDI

Un inizio strepitoso per la stagione teatrale 2022-23, con uno spettacolo che non ha deluso le aspettative. Il “Parsons Dance Tour” è approdato al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e la danza atletica e vitale della compagnia americana, con la sua gioia di vivere e i suoi ritmi, è riuscita a coinvolgere il numeroso pubblico che ha applaudito con entusiasmo tutte le esibizioni. Il coreografo David Parsons è uno dei massimi esponenti della post-modern dance americana e le sue coreografie magiche e originali riescono a trasmettere gioia di vivere e tanta voglia di ballare. Coreografie che sono apprezzate dovunque, dei veri cult della danza mondiale. La performance è stata resa ancora più importante, con tanta fantasia e immaginazione, dal bellissimo gioco di luci del famoso lighting designer Howell Binkley. Una danza elegante, piena di energia e positività, acrobatica e comunicativa, capace di unire tecniche e stili così da ottenere effetti magici, creativi e divertenti. Durante il terribile periodo della pandemia, David Parsons ha cercato di motivare, per quanto possibile, i suoi ballerini così da “tenerli fuori dai loro appartamenti e farli ballare”. Adesso che, fortunatamente, la situazione è notevolmente migliorata e tutte le attività sono riprese, questo tour riesce a provocare emozioni e curiosità. Un ottimo inizio per la stagione teatrale 2022-23 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Anna Consales