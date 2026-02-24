Con il Rotary Club Brindisi Valesio per superare il divario digitale tra i giovani



Ogni anno, il 23 febbraio, in occasione del “World Rotary Day”, il Rotary celebra il valore del servire al di sopra di ogni interesse personale. Il Rotary Club Brindisi Valesio, proprio in questa giornata così importante, ha voluto organizzare un incontro presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, con l’obiettivo di superare il divario digitale tra i giovani. Un tema importante che riguarda la disparità di accesso e utilizzo delle tecnologie digitali tra i giovani di diverse fasce sociali e geografiche. È necessario considerare che i giovani senza competenze digitali hanno meno opportunità di lavoro e di carriera. Il divario digitale può evidenziare le disuguaglianze sociali ed economiche e portare all’esclusione dalla partecipazione alla vita sociale e politica. La mancanza di alfabetizzazione informatica, dalla navigazione di base all’uso di piattaforme evolute, esclude vaste fasce di popolazione da opportunità di formazione, lavoro e innovazione, pregiudicando ancora di più la crescita economica dei paesi più deboli. Proprio in questa ottica, il Rotary Club Brindisi Valesio con la Presidente, dott.ssa Laura De Siati, Confindustria Brindisi con il Presidente, dott. Giuseppe Danese, l’I.T.E.T. Carnaro-Flacco-Marconi-Belluzzi con la dirigente, prof.ssa Lucia Portolano, e il dott. Marco Benvenuto , Assistente del Governatore del Distretto 2120, hanno deciso di affrontare questa tematica così urgente in modo concreto firmando un protocollo d’intesa del progetto “Anche per te un PC c’è”. Un progetto concreto che avrà come obiettivo la raccolta di dispositivi rigenerati, nel mese di marzo 2026, per essere consegnati agli studenti che ne hanno effettivo bisogno. Un’iniziativa veramente importante che guarda al futuro dei giovani affinché si possa superare il divario digitale. Anna Consales