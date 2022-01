CON LA BEFANA SONO TERMINATE LE FESTE!

“La befana tutte le feste porta via” e, effettivamente, stamattina la città sembrava vuota. Smontate le luminarie, portati via gli addobbi, tutto è tornato alla normalità. Abbiamo cercato di festeggiare, seppure con le dovute precauzioni e nonostante le notizie allarmanti che giornalmente vengono riportate dai telegiornali. Certamente sono state feste completamente differenti dall’anno scorso perché abbiamo potuto condividerle con i nostri cari. Senza il coprifuoco abbiamo anche potuto brindare al nuovo anno dal vivo e non attraverso fredde videochiamate. Il ricordo di tutti i mesi terribili è ancora vivo e il timore che tutto possa precipitare nuovamente è tanto. La notte magica della befana, tanto attesa dai bambini, ci ha riportati nella spensieratezza. Vedere i loro volti felici ha alimentato la speranza che tutto possa finalmente finire. Lunedì si torna a scuola e la paura per quello che potrà succedere è tanta. I ragazzi si mostrano spesso insofferenti verso l’uso delle mascherine, i distanziamenti e tutte quelle regole che bisogna seguire. Come andrà? Sarà stata una scelta oculata decidere di non procrastinare il rientro in aula? Intanto tanti dirigenti scolastici stanno evidenziando timori sicuramente condivisibili. Si parla già di un’eventuale didattica mista, con alcuni alunni in presenza e altri da casa, e sappiamo bene quanti sono i problemi che questo comporta. Mancano solo due giorni dal rientro, vedremo cosa succederà! Sicuramente si prospettano mesi difficili. Anna Consales