Con l’arrivo delle statue al Tosello i Solenni Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni sono entrati nel vivo



I festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi sono effettivamente entrati nel vivo. Alle ore 19.00, presso la Basilica Cattedrale, è stata celebrata la Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito Brindisi- Ostuni. Alle ore 20.30 è partita la Processione con le statue di San Teodoro e San Lorenzo da Piazza Duomo al Tosello, all’incrocio dei corsi. Tantissimi i fedeli che hanno partecipato con devozione. Come ogni anno, l’arrivo delle statue al Tosello è stato accolto con grande emozione. È seguita l’accensione delle luminarie musicali con tanti applausi e la festa è ufficialmente iniziata. Son intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna e S. E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito Brindisi- Ostuni. Sono giorni importanti per la nostra città e dobbiamo viverli con serenità e sentita partecipazione. Anna Consales