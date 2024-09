Con le statue dei Santi Patroni “tornate a casa”, si sono conclusi i Solenni Festeggiamenti

Si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Teodoro D’Amasea e Lorenzo da Brindisi, Patroni della città di Brindisi. Alle ore 19.00, presso la Basilica Cattedrale, è stata celebrata la Santa Messa che ha visto la partecipazione di molti fedeli. Alle ore 20.00 è partita la Processione con le Reliquie di San Lorenzo da Brindisi dalla Basilica Cattedrale, passando per l’incrocio dei corsi, verso il Santuario di Santa Maria degli Angeli per concludere in Cattedrale. Sono stati giorni densi di eventi che hanno coinvolto tutti. Il programma religioso è stato curato in ogni particolare e non sono mancati i momenti emozionanti che hanno coinvolto, come lo spettacolo pirotecnico di sabato sera, dopo la Processione a Mare e lo sbarco dei Santi Patroni. Il nostro porto illuminato dalle tante barche sembrava effettivamente una stupenda cartolina ed è stato evidente, ancora una volta, la fortuna di abitare in una città bellissima e unica. Molto seguite tutte le Processioni e tanti sono stati i momenti di preghiera e di approfondimento. I Solenni festeggiamenti si sono svolti positivamente e la città ha potuto vivere questi giorni con serenità. Per quanto riguarda la nostra testata online, Brindisitime, abbiamo seguito tutti gli eventi con articoli e video, certi di fornire, così, un ottimo servizio per la città. Anna Consales