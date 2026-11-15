Con lo strepitoso concerto di Lino Cannavacciuolo si è concluso il Festival della Dieta Mediterranea

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto il concerto spettacolo per violino, chitarra e contrabasso con il grande Lino Cannavacciuolo. ​Il violinista, con Acoustic Project ha chiuso il Festival della Dieta Mediterranea con una serata all’insegna del virtuosismo e del coinvolgimento emotivo ed è, effettivamente, riuscito a incantare il pubblico. ​Fin dalle prime note, il violinista e compositore campano ha conquistato la sala con una tecnica cristallina mai fine a se stessa, con una carica emotiva dirompente. Il suo violino ha saputo alternare passaggi intimi e lirici a improvvise accelerazioni ritmiche, tenendo il pubblico sospeso tra il silenzio ammirato e gli applausi a scena aperta. ​Accanto a lui, la chitarra di Paolo Del Vecchio e il basso di Sasà Pelosi in un dialogo acustico caldo ed essenziale. Il trio si è mosso con naturalezza tra brani originali, tratti da lavori come Viaggio, Danze e Altalena, e raffinate riletture di classici italiani e internazionali, restituendo ogni brano alla sua essenza più autentica. ​La serata ha tradotto in musica lo spirito stesso del Festival, l’incontro armonico tra radici popolari e aperture contemporanee. Il lungo tributo finale del pubblico brindisino ha suggellato il successo di un artista capace di fare della propria arte un ponte immediato ed emozionante con chi ascolta. Si è concluso, così, il Festival della Dieta Mediterranea, due giorni intensi con tanti eventi che hanno, letteralmente, coinvolto i brindisini. Due giorni per riscoprire una cittadinanza culturale che parte dalla tavola per abbracciare il paesaggio, la storia e la comunità. La dieta mediterranea è molto più di un semplice regime alimentare, è un vero e proprio patrimonio culturale, riconosciuto e iscritto dall’UNESCO tra i beni immateriali dell’umanità il 16 novembre 2010. Anna Consales