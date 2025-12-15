Con lode, le borse di studio a nome del prof. Avv. Mauro Masiello



Domani, Martedì 16 dicembre (ore 11.00), nell’Aula Magna della Sua scuola, il Liceo Classico «Benedetto Marzolla» di Brindisi, si svolgerà la cerimonia ufficiale di conferimento delle due Borse di studio istituite a nome del Prof. Mauro Masiello, in favore degli studenti «con lode» all’esame di stato 2024/25. Nell’aura magica del Natale, le Borse dedicate a Mauro, fortemente volute e finanziate dalla moglie Rita Memmola Masiello, sono un «dono» nel modello dello stile di vita di un avvocato, docente, politico, sportivo, Uomo di profonda cultura e vitalità, perché i giovani possano credere ed investire le proprie risorse in un brillante disegno di vita, lavoro e carriera. In presenza di figure di ordine professionale, istituzionale e non solo, saranno assegnate le due borse di studio del valore di euro 500,00 ciascuna per incentivazione al percorso di studio universitario. A rappresentare i giovani studenti che il «Prof» ha amato e curato in una reciprocità di affetto e stima, sarà il dirigente scolastico Carmen Taurino con il vivido racconto delle lezioni di rigore giuridico, guizzo creativo e immancabile humour di Mauro. Dell’indimenticabile Mauro Masiello restano con lode, nella giornata celebrativa e sempre, il suo impegno e la passione per il bene comune. «Carpe diem sarebbe, forse, nella cornice classica del Liceo, il suo ideale invito per tutti – come scrive la moglie Rita – alla pienezza della vita. Lui lo ha fatto, con saggezza e amore». Ecco, infine, la riflessione della prof.ssa Carmen Taurino, dirigente scolastico del Polo Liceale «Marzolla-Leo-Simone-Durano»: «Siamo felici e al tempo stesso onorati dell’istituzione di queste borse di studio perché sono degna testimonianza dell’attenzione che il professor Masiello ha dedicato ai nostri giovani. Il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri di merito e reddito secondo i quali le borse saranno assegnate. E’ sicuramente toccante che questo evento si svolga a quasi un anno dalla sua prematura e triste scomparsa. Vivremo questo momento nel ricordo di un professionista che ha sempre dimostrato generosità e dedizione al nostro Liceo».