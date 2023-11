CON “L’UOMO PIÙ CRUDELE DEL MONDO” È PARTITA LA STAGIONE TEATRALE 2023-24

Con “L’uomo più crudele del mondo”, Lino Guanciale e Francesco Montanari hanno dato il via alla stagione teatrale 2023-24. La performance, eccezionalmente, è andata in scena presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi per la temporanea indisponibilità del Verdi a causa di lavori. Lino Guanciale è un attore teatrale molto apprezzato che, sporadicamente, viene prestato al cinema con ottimi risultati. Anche Francesco Montanari è un attore noto per importanti interpretazioni. Due attori che hanno dato vita ad una performance veramente particolare. Un palcoscenico essenziale, quasi spoglio, una stanza arredata in modo minimale in un capannone abbandonato, che porta i due attori a fare emergere le personalità e il loro passato in un susseguirsi di dialoghi intensi e, a volte, violenti. È la storia di un uomo, Paul, proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, conosciuto come l’uomo più crudele del mondo, e un giovane giornalista che viene scelto per fargli un’intervista . Quella che doveva essere una semplice intervista, diventa, però, qualcosa di diverso, un thriller psicologico tra vittima e carnefice, una proposta immorale che cambierà le loro vite, fino ad arrivare ad una svolta inaspettata che coglie impreparato lo spettatore. Una performance che fa riflettere sul senso della giustizia e della morale. Due attori molto bravi che riescono a coinvolgere lo spettatore con domande, a volte irriverenti, che sembrano rivolte effettivamente ad ognuno dei presenti. Il testo di Davide Sacco, che cura anche la regia dello spettacolo, porta i due bravi attori a confrontarsi e tante saranno le provocazioni subite dal giornalista che, all’inizio, appaiono immotivate. Ad un certo punto Paul, l’uomo descritto come il più crudele del mondo, gli offre molti soldi per ucciderlo e il giornalista cade in crisi. Dialoghi concitati, spari, tutto contribuisce a creare la scena di un vero e proprio thriller. Al termine, tanti sono stati gli applausi del pubblico. Anna Consales