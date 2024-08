Concerto del M° Stefano Miceli, domani nel Castello di Mesagne

Domani, domenica 4 agosto, alle ore 20:30 presso l’Atrio del Castello normanno svevo, il maestro Stefano Miceli – brindisino legato alla sua terra e newyorkese di adozione – sarà ospite della città di Mesagne con un recital pianistico organizzato nell’ambito del “Music & Conversations New York Festival”. L’evento è gratuito.

Stefano Miceli è tra i più apprezzati esponenti dell’ultima generazione della Scuola napoletana del maestro Vincenzo Vitale; la sua fama è legata alla particolare sensibilità con cui si accosta all’interpretazione delle opere pianistiche di Franz Liszt ed alle sonate del Settecento italiano. Dopo Manhattan, Long Island, Connecticut ed il Teatro Titano, nella Repubblica di San Marino, dove il Maestro Miceli ha ricevuto il titolo di Value Ambassador al “World Protection Forum”, il festival d’oltreoceano giunge – con il suo testimonial d’eccezione – per la prima volta nella città messapica. Il maestro Miceli è noto per la sua trentennale carriera e un curriculum che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo, collaborando in veste di pianista e direttore d’orchestra con le più prestigiose realtà artistiche, anche alla presenza di capi di stato.