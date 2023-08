Concerto di jazz all’alba a Materdomini

Consueto e imperdibile appuntamento con il concerto all’alba a Brindisi, presso la spiaggia Materdomini Estoril. Un evento organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi. Musica jazz con Guido Leone alla chitarra e voce di Francesca Leone. Circa 300 spettatori che hanno visto sorgere il sole tra qualche nuvola e con la carezza delle onde del mare. Atmosfere magiche per un’estate magica brindisina. Un modo eccellente per far conoscere i luoghi più belli della città.