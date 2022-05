CONCERTO MEDITAZIONE “MAGNIFICAT, UN INCONTRO CON MARIA”, DOMENICA 12 GIUGNO, PARROCCHIA SS. RESURREZIONE

Domenica 12 giugno 2022, alle ore 19.30, presso la Parrocchia SS. Resurrezione, rione Cappuccini Brindisi, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro Polifonico “Amici Cantori” presentano il concerto meditazione “Magnificat, un incontro con Maria”, per solo, coro, orchestra da camera e voce recitante. Il concerto ripercorrera’ le tappe salienti della vita della Vergine Maria, attraverso brani musicali coinvolgenti e parole struggenti della poetessa Alda Merini. Presenze importanti che, sicuramente, arricchiranno il concerto saranno la splendida voce del soprano Paola Leoci e la toccante interpretazione di Maria da parte di Francesca Giudice. Il Maestro Anna Maria Sabino Pasquale dirigerà i cori e l’orchestra. Presenterà la serata la giornalista Anna Consales. Dopo due anni di interruzione, a causa delle restrizioni per il covid, finalmente si può tornare in presenza ed è con tanta emozione che il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro Polifonico “Amici Cantori” sono ansiosi di condividere questo bel momento con tutti coloro che vorranno partecipare.