CONCERTO PER IL 171° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuto un concerto per il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con l’Orchestra del Nuovo Teatro Verdi diretta dal Maestro Stefano Miceli. Ha condotto la serata il giornalista Antonio Celeste. L’Orchestra del Verdi è tornata protagonista per regalare alla città un concerto con un programma moderno e contemporaneo che ha compreso anche famose musiche da cinema come “Nuovo cinema paradiso”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America” e tante altre colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Quello di ieri è stato il terzo appuntamento della stagione sinfonica dell’Orchestra del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, un’ulteriore occasione per evidenziare l’importanza di avere un’orchestra fortemente voluta e realizzata dal Maestro Miceli che ha fatto gli onori di casa in veste di direttore d’orchestra e presidente della Fondazione. Il Maestro ha salutato il pubblico e ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della serata evidenziando l’importanza di dedicare un evento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per l’impegno, la dedizione e i sacrifici che quotidianamente mettono in campo. Sono intervenuti, inoltre, il Sindaco Riccardo Rossi e il Questore Annino Gargano che ha consegnato una targa al Maestro Miceli in ricordo della serata. Un concerto memorabile, un messaggio culturale nel segno della grande musica. “La Polizia di Stato è un punto cardinale dei diritti della persona e della società, l’espressione quotidiana più preziosa del senso civico e di unità di un tessuto comunitario. Penso che la cultura in generale sia animata dal senso di appartenenza a un Paese e la Polizia di Stato ne è l’esempio per eccellenza.-Stefano Miceli”. Una serata eccezionale nel teatro che rappresenta un luogo di appartenenza ed è la nostra culla della cultura. Anna Consales