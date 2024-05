Concerto per pianoforte “Musica per sognare” del maestro Barbiero

Organizzato dalla Sezione di Brindisi dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo e dalla Federazione Prov.le dell’Istituto del Nastro Azzurro, nel pomeriggio di ieri, 3 maggio, il socio Maestro Ivano Barbiero ha tenuto – nello splendido Salone di Rappresentanza della Provincia – il Concerto per pianoforte “Musica per sognare”.

La manifestazione, presentata brillantemente dalla sig.ra Viviana Ancora, è’ stata aperta dal Coro dell’Istituto Comprensivo “Bozzano Centro” -diretto dalla prof.ssa Rosanna Mazzotta- il quale ha eseguito “”Il Canto degli Italiani””.

Dopo il saluto del dr. Marcello Gorgoni, socio del Nastro Azzurro e sostenitore della manifestazione, ha preso la parola il dr. Giuseppe Di Giorgio, Responsabile della Sezione AISM di Brindisi, sensibilizzando i presenti in ordine alla necessità di contribuire a sostenere l’AISM al fine di alimentare la ricerca nello sforzo di sconfiggere la sclerosi multipla.

Il Maestro Barbiero, ha, dunque, da par suo, deliziato il pubblico suonando alcune tra le più note melodie della musica leggera nazionale ed internazionale.

Il folto pubblico ha seguito con attenzione ed emozione, a conferma – come sottolineato dal presidente UNUCI e NASTRO AZZURRO, Ten. CC. Giovanni Convertini– che nulla, come la musica, “tocca” i sentimenti e nutre lo spirito.