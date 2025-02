Concessione MSC Crociere – Luperti e Greco chiedono al Sindaco una riunione monotematica

Signor Sindaco,

Le rivolgiamo questo appello, perché non vorremmo che il Suo mandato, la Sua Giunta e, conseguentemente, anche la nostra Consigliatura fossero ricordate come quelle che hanno lasciato dietro di loro solo macerie e miseria ai figli ed ai nipoti.

Ci riferiamo questa volta ad altra annosa vicenda che sta gestendo, more solito, come se fosse una vicenda che riguarda pochi intimi, precisamente una casta che, in questo clima politico surreale, sta facendo splendidamente i propri comodi, senza peritarsi nemmeno di verificare quali siano i reali interessi della città che, con il porto, dovrebbe e potrebbe dar da mangiare all’intera sua popolazione se solo fosse gestito come logica, morale, diritto ed economia vorrebbero.

Ci è giunta notizia certa che il prossimo marzo il Comitato di Gestione Portuale, in cui siede quale rappresentante del Comune di Brindisi, l’avv. Mario Marino Guadalupi, sarà chiamato ad esprimersi sulla concessione trentennale a MSC a Costa Morena Est parte del porto interno, una operazione che si è voluta tenere nel mistero a tal punto che è stato addirittura negato l’accesso agli atti a chi, facente parte del Consiglio Comunale, chiedeva di poter visionare le richieste e l’iter procedurale.

Procedura anomala perché quanto richiesto da MSC avrebbe dovuto scontare una procedura di evidenza pubblica e comparativa.

Altrettanta notizia certa ci è giunta di sue interlocuzioni dirette, al riguardo, con i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale di Bari e, con ogni probabilità, anche con MSC, per cui sta procedendo ancora una volta senza alcuna trasparenza, senza a dar conto né al Consiglio Comunale, maggioranza compresa, né tanto meno agli operatori portuali ed alla città a rendere definitivamente il nostro porto succube e vassallo di quello di Bari e destinato, in realtà, a non ospitare alcun traffico crocieristico in quanto sembra evidente che la compagnia, una volta che ha già il caposaldo a Bari -dove può usufruire già di un terminal costruito con i proventi del porto di Brindisi e, presto, anche un secondo terminal – non ha alcun reale interesse ad economico ad investire su Brindisi, ma ha invece un mero interesse speculativo a che nessuna altra compagnia concorrente possa avere la possibilità investire sul nostro porto. Va da sé che anche gli altri traffici portuali, che già incontreranno serie difficoltà in ragione dell’imminente costruzione del rigassificatore senza che ancora sia note le prescrizioni e limitazioni che detterà la Capitaneria di Porto al riguardo, saranno ostacolati e dirottati verso altri porti.

È davvero inspiegabile come una cosa di tal lapalissiana evidenza non Le faccia sorgere il dubbio che si possa trattare di una clamorosa presa per i fondelli e che Lei si sta assumendo da solo tutta quanta la responsabilità di questo pesante fardello che cadrà sulle future generazioni da oggi a venticinque anni.

Brindisi è un hub crocieristico naturale ma ad oggi il confronto con Bari è impietoso.

Alla luce delle suesposte considerazioni La invitiamo a voler immediatamente e comunque prima del citato Comitato di Gestione Portuale convocare una riunione monotematica, aperta ai consiglieri comunali ed agli operatori portuali, in cui riferire sulle sue interlocuzioni con l’Autorità di Sistema Portuale riguardo la richiesta di concessione MSC, e dar via ad un dibattito per decidere, nella massima trasparenza, la posizione che il Comune di Brindisi, tramite il suo rappresentante avv. Mario Marino Guadalupi, dovrà assumere il 4 marzo prossimo in seno a detto Comitato.

I Consiglieri Comunali

Michelangelo Greco

Lino Luperti