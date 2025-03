Concessione MSC – Presi in giro consiglieri comunali e operatori portuali?

C’è qualcosa che non quadra in ciò che è avvenuto oggi nell’ambito del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico meridionale. In pratica, secondo quanto comunicato ieri da alcuni consiglieri comunali, Oggi il Comitato di gestione, secondo quanto riferito ieri dal sindaco Marchionna (dopo una interlocuzione con il commissario dell’ente Portuale, ammiraglio Leone) sia ai capigruppo consiliari che agli operatori portuali, avrebbe dovuto esprimere un parere sulla volontà di firmare una concessione con il terminalista MSC. Nel frattempo, nei successivi quindici giorni, ci sarebbe stata una interlocuzione finalizzata a soddisfare le richieste giunte proprio dagli operatori portuali.

Ed in effetti, nella prima nota diffusa dall’Autorità Portuale si è parlato di un parere favorevole del Comitato di gestione alla delibera “propedeutica al rilascio di una concessione decennale, ai sensi dell’articolo 36 del Codice di Navigazione, alla compagnia MSC Crociere”.

Sta di fatto, però, che dopo un paio d’ore (alle 18.29) è arrivata una nuova nota dall’Autorità Portuale con la seguente errata corrige:

Gentilissimi colleghi,

*vi prego di sostituire la frase iniziale *:

il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), riunitosi oggi- 4 marzo, ha espresso all’unanimità parere favorevole rispetto alla delibera, propedeutica al rilascio di una concessione decennale, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, alla Compagnia MSC Crociere.

Con la seguente:

il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), riunitosi oggi- 4 marzo, ha espresso all’unanimità parere favorevole al rilascio alla Compagnia MSC Crociere di una concessione decennale, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione.

In pratica, non si tratta di una delibera propedeutica al rilascio di una concessione, ma di un parere favorevole definitivo per il rilascio della concessione.

Ovviamente il problema non sta nel contenuto del comunicato stampa (puntuale e preciso come al solito) ma in quanto ha votato il Comitato di Gestione. Una decisione in netto contrasto con gli impegni assunti nei cofnronti del Comune e degli operatori.

Speriamo tanto di esserci sbagliati, ma noi leggiamo in questo modo ciò che è accaduto.