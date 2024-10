Conclusa con successo l’esperienza all’estero per gli studenti dell’IISS “Epifanio Ferdinando”

Gli studenti e le studentesse delle classi quarte e quinte del Tecnico Economico e del Tecnologico dell’IISS Epifanio Ferdinando, accompagnati dai docenti tutor, hanno partecipato ad un’entusiasmante esperienza grazie al progetto PON “Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero”. Le attività di apprendimento della lingua inglese focalizzata sul mondo del lavoro, con docenti qualificati, si sono tenute nella “Escuela de Idiomas Carlos V” nel centro di Siviglia, struttura dotata di aule multimediali, di tutti i supporti didattici tecnici e audiovisivi per l’apprendimento delle lingue e per il perfetto svolgimento delle attività che sono state realizzate a scuola. L’apprendimento funzionale e dinamico ha previsto diverse interessanti visite aziendali. Gli studenti si sono cimentati, inoltre, in simulazioni aziendali e sono state molteplici le attività culturali che li hanno fatti avvicinare al mondo del lavoro e hanno permesso il confronto con realtà produttive e sociali. La conoscenza del territorio li ha portati alla scoperta di Cordoba e di Cadice oltre che di Siviglia. Alla fine del percorso, iniziato il 9 ottobre e conclusosi il 22 ottobre 2024, la scuola ha rilasciato ad ogni studente un attestato con riconoscimento di 60 ore di PCTO. Il DS ing. Mario Palmisano Romano ha affermato che lo sforzo organizzativo per l’attuazione di questo PON è stato compensato dalla certezza della validità dell’esperienza formativa offerta agli studenti, una preziosa occasione di crescita personale e culturale che ha integrato l’apprendimento della lingua straniera con l’esperienza pratica in contesti lavorativi.