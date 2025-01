Conclusa la prima sessione di allenamenti della Para Sailing Academy a Brindisi per i Mondiali in Australia

Si è conclusa con successo la prima sessione di allenamenti della Para Sailing Academy, ospitata dalla Para Sailing Brindisi. Questo importante progetto, promosso dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ha l’obiettivo di diffondere e valorizzare la vela paralimpica su tutto il territorio nazionale.

Gli allenamenti, in preparazione ai Campionati Mondiali che si terranno in Australia a marzo 2025, si sono svolti dal 14 al 20 gennaio nelle acque dello “Stadio del Vento” del porto interno di Brindisi. Gli atleti hanno utilizzato le innovative imbarcazioni Hansa 303, simbolo di inclusività nella vela paralimpica.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, l’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, fondatori della prima scuola di vela paralimpica pugliese, e il prezioso supporto del Circolo della Vela di Brindisi. Il progetto, sostenuto dalla FIV Ottava Zona, conferma la presenza di una rete territoriale solida per la promozione dello sport inclusivo.

La base operativa degli allenamenti è stata il Marina di Brindisi.

La squadra nazionale, composta da atleti di grande talento, include: Nina Corbetta (Marinando 2.0), Alessandra Franchi (YC Punta Ala), Carmelo Forasteri (LNI Palermo), Davide Di Maria (Società Canottieri Garda Saló), Massimiliano Riccio e Andrea Quarta (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa).

Il team, guidato dai tecnici nazionali Beppe Devoti e Fabio Barbieri, ha affrontato giornate di intensa preparazione, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Ad affiancarli in alcune sessioni di allenamento, la Para Sailing Brindisi, che ha avuto l’opportunità di apprendere nuove nozioni utili a migliorare la preparazione sportiva del team locale.

In attesa della seconda sessione di allenamenti, prevista dal 18 al 24 febbraio 2025, la FIV Ottava Zona, con il supporto dei circoli locali, continuerà a promuovere iniziative di formazione e divulgazione della vela paralimpica. Queste attività coinvolgeranno istruttori federali, scuole e associazioni del territorio, avvalendosi della collaborazione di esperti per promuovere i valori di inclusività e innovazione dello sport della vela.

La Para Sailing Academy tornerà a Brindisi, consolidando il ruolo della città come centro di eccellenza per la vela paralimpica in Puglia.