CONCLUSI I LABORATORI ESTIVI DELL’AMBITO BR4

Esperienze ed emozioni, si concludono i laboratori estivi 2023 organizzati dal Consorzio BR4

I bambini e i ragazzi dei laboratori estivi organizzati dal Consorzio BR4 in collaborazione con la Cooperativa sociale Onlus “San Bernardo”, si sono diplomati Campioni anche quest’anno: l’edizione 2023 si è conclusa venerdì scorso presso il centro di equitazione e riabilitazione “Acqua2o” di Mesagne dopo diverse settimane di attività, collegate fra loro dagli obiettivi comuni di socializzazione, opportunità di ulteriore crescita e tanto divertimento.

Novanta minori, il numero continua a crescere di anno in anno, provenienti dai 9 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale – Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna – hanno continuato il percorso di integrazione scolastica condiviso con coetanei ed educatori nel corso dell’ultimo anno scolastico.

Diverse e tutte molto apprezzate le tappe dell’avventura, gratificanti e arricchenti per i minori e per chi ne ha vissuto con professionalità mista a gioia ogni fase: oltre ad “Acqua2o”, il centro “Feel Good” di Cellino San Marco e la cooperativa “Il Sogno” di San Pietro Vernotico, con il prezioso supporto di “Croce Amica Mesagne” e della società Jacobazzi, che hanno garantito sicurezza e trasporto a tutti, fino alla fine.

Un gran lavoro di squadra – del consiglio di amministrazione, dell’assemblea dei sindaci, tecnici e professionisti del Consorzio e dei nove Comuni che ne fanno parte, della cooperativa che gestisce il servizio, delle assistenti sociali, di coordinatori, educatori e Oss – ha definito ogni dettaglio, rendendo l’esperienza ineccepibile. Merito anche dei genitori e delle famiglie dei minori che, anche quest’anno, hanno collaborato con fiducia. “Grazie soprattutto a loro, alle bambine e ai bambini, piccoli e adolescenti, che non smettono di rappresentare e meritare la motivazione più grande affinché l’accurato servizio venga realizzato nel miglior modo possibile”, ha dichiarato il dott. Antonio Calabrese, presidente del Consorzio BR4, intervenuto in occasione della giornata conclusiva per la consegna degli attestati finali.