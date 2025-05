Conclusi i lavori al “Ferraris”, ma adesso occorrono arredi e attrezzature. Parte campagna di donazioni

Sostieni la rinascita del “Ferraris” di Brindisi.

Progetto di donazione-crowdfunding per la rinascita della sede scolastica

Dopo un lungo periodo di inagibilità durato 10 anni e di drastica riduzione delle potenzialità formative la storica sede scolastica “Ferraris” di Brindisi, sede legale e amministrativa dell’IISS “Ferraris De Marco Valzani” – Polo Tecnico Professionale “Messapia”, rinasce dalle sue ceneri: i lavori di ristrutturazione da parte dell’Ente Provincia hanno finalmente restituito 11.000 mq di spazi, resi più decorosi, funzionali, adeguati alle norme di sicurezza e pronti per rilanciare i percorsi formativi in chiave innovativa e digitalizzata.

Tuttavia, è ora necessario dotare questi ambienti di arredi, attrezzature, strutture interne e strumentazioni per renderli pienamente fruibili, sicuri e stimolanti per studenti e personale.​

Le risorse interne dell’Istituto sono inadeguate rispetto alle necessità e le limitate disponibilità di fondi pubblici dell’Ente competente non consentono di coprire le spese necessarie per l’acquisto di banchi, sedie, attrezzature per laboratori, tecnologie digitali, arredi per aree comuni, finanche l’insegna e le bandiere che connotano l’identità istituzionale, nonché per l’adeguamento funzionale degli impianti elettrici e di rete, prerequisito di base per il funzionamento della struttura e, soprattutto, dei laboratori, fondamentali per l’offerta formativa d’indirizzo.

Per questo motivo, ci rivolgiamo a voi, Aziende e imprese, Enti pubblici e privati, Fondazioni e Associazioni di categoria e del terzo settore, con l’obiettivo di avviare una campagna di raccolta fondi attraverso un’operazione di crowdfunding, che rappresenta una forma di sponsorizzazione.

Perché un “ente terzo” dovrebbe sostenere questa iniziativa?

per motivi morali e sociali, perché investire nell’educazione significa contribuire alla crescita di cittadini consapevoli, inclusivi e pronti a partecipare attivamente alla vita della comunità; per motivi culturali, perché rafforzare le strutture scolastiche significa preservare e valorizzare un patrimonio storico e culturale che appartiene a tutti noi; per motivi di sviluppo economico, poiché una scuola moderna e attrezzata rappresenta un volano di innovazione, di attrattività e di coesione sociale.

Per sottolineare l’importanza del vostro sostegno, il 26 maggio 2025 la sede scolastica Ferraris sarà aperta al pubblico con una cerimonia istituzionale alla presenza del Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. In quella occasione, tutti coloro che supporteranno la rinascita del Ferraris con le loro donazioni, previo consenso dell’interessato, saranno ringraziati pubblicamente e sarà dedicato loro un pannello a testimonianza e memoria di questo gesto di nobile ed elevata generosità, oltre ad una pagina dedicata sul sito istituzionale della Scuola e informazione diffusa sui canali social istituzionali. Si può anche prevedere di esporre una targa che indichi la realizzazione di un determinato ambiente formativo con il contributo dell’ente /azienda. Qualora richiesto sarà rispettato anche l’anonimato.

La formula della donazione/sponsorizzazione è del tutto discrezionale da parte dell’”ente terzo”, sulla base delle diverse formule possibili:

Donazione in denaro; Donazione diretta di beni; Donazione in denaro finalizzata all’acquisto di specifici beni.

Per le donazioni in denaro può essere effettuato un bonifico intestato a: IISS FERRARIS DE MARCO VALZANI- IBAN: IT35U0526279748T20990000476 – BANCA POPOLARE PUGLIESE. Nella causale specificare: Sponsorizzazione per allestimento sede scolastica “Ferraris”.

“Non possiamo fare sempre grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore” (Madre Teresa di Calcutta)