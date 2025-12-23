Conclusi i lavori sul cavalcavia del rione Bozzano

Con il completamento delle barriere di sicurezza su una delle due corsie del cavalcavia del rione Bozzano è stato definitivamente aperto il camminamento e superati quindi i ritardi accumulati in queste settimane e provocati dal maltempo.

Com’è noto, sono state collocate delle barriere di sicurezza in acciaio al posto di quelle preesistenti. Il tutto, con l’obiettivo di rendere lo stesso cavalcavia a norma e nel contempo più sicuro per i pedoni che lo attraversano. Nei giorni scorsi, quindi, con il completamento della pavimentazione dello spazio riservato ai pedoni tutte le opere sono state concluse con il ritorno alla piena funzionalità della struttura viaria.

“Si è riusciti a superare i disagi iniziali – ha affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – e con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza previsti e realizzati nei tempi previsti possiamo affermare che anche il transito dei pedoni avverrà in piena sicurezza”.