Concluso a Brindisi, presso il Comando dei Vigili del fuoco, il Corso speleo-alpino-fluviale

Si è concluso presso il Centro di Formazione Territoriale annesso al Comando VVF di Brindisi, dopo 3 settimane di duro lavoro, il Corso Nazionale SAF Basico (Speleo Alpino Fluviale) destinato agli allievi Vigili del Fuoco in prova del 101° Corso VVF, provenienti dalle province di Brindisi, Lecce, Taranto.

Il percorso formativo intensivo ha permesso il raggiungimento di un livello operativo fondamentale per il lavoro dei vigili del fuoco che consente di operare in tutti gli scenari in quota e negli ambienti “confinati” mediante l’impiego di tecniche di derivazione alpinistica e speleologica, tutto con un’attenzione particolare agli aspetti della sicurezza degli operatori secondo i dettami del D. Lgs. n. 81/2008.

Con il corso di formazione, i Vigili del Fuoco hanno conseguito l’abilitazione all’uso di tecniche SAF che consentirà loro di operare in quota, vincolati alle funi dopo che saranno assegnati ai vari comandi dei VVF d’Italia.