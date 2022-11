CONCLUSO IL CAMPIONATO MONDIALE “HIP HOP UNITE”. LA STREET SCHOOL DI BRINDISI L’UNICA PUGLIESE!

Si è concluso il campionato mondiale dell’”HIP HOP UNITE” che quest’anno si è tenuto a Obidos in Portogallo. La Street School Hip Hop Academy è stata l’unica in Puglia, insieme ad altre scuole italiane a rappresentare l’Italia in questa competizione internazionale. Le gare si sono svolte in due giornate: il 28 ottobre le Semifinali e il 29 ottobre la finalissima.

Per la Street School hanno gareggiato 3 Crew ciascuna per la propria categoria:

IMPERO SQUAD categoria “Megacrew”,

KING OF TUE SOUTH categoria “Adult Crew”

PRINCE OF THE SOUTH categoria “Junior”.

È la prima volta che il Salento si classifica in finale in un circuito mondiale Hip Hop e questo traguardo appartiene proprio alla Street School che da oltre un decennio è presente sul territorio brindisino ed accoglie ragazzi provenienti dalla città di Brindisi, dai comuni della provincia e dalle città limitrofe.

Essere arrivati alla Championship 2022 ed aver ottenuto delle posizioni in classifica che ci decretano tra le migliori Crew della Nazione pur non essendo saliti sul podio, ci riempie di gioia e soddisfazione anche nei confronti del territorio cui apparteniamo.

I PRINCE OF THE SOUTH, alla loro prima esperienza internazionale, si è classificata semifinalista nella categoria “Junior”, i KING OF THE SOUTH si è classificata al 9^ posto nella categoria “Adult Crew”, l’”IMPERO SQUAD” si è classificata al 6^ posto nella categoria “Megacrew”.

È stata un’esperienza fantastica per tutti i ragazzi che hanno gareggiato, perché si sono arricchiti di una nuova esperienza e si sono confrontati con altre realtà e culture lontane.

Importante è stato il supporto dei genitori che ripongono nell’intero staff della Street School la loro piena fiducia e supporto.

Altrettanto fondamentale è stato il supporto di tutti i ragazzi che ci hanno seguito da casa ed hanno condiviso sui social questo traguardo.

Tutti insieme uniti in una grande passione che ci accomuna, LA DANZA e che rende la Street School una grande famiglia!