Concluso incontro tra scout del gruppo Agesci di Brindisi 2 e le ragazze scout ucraine

Si è concluso con una commovente ed entusiasmante cena nell’accogliente cornice del chiostro del

Duomo di Brindisi, l’incontro tra gli scout del gruppo Agesci Brindisi 2 e le ragazze scout ucraine

del PLAST della città di Brovary.

Il gruppo brindisino ha ospitato le pari età ucraine in un campo scout tenutosi a Carbone (PZ),

un’imponente organizzazione che ha consentito di realizzare un’esperienza di amicizia e fratellanza

internazionale tra i popoli, che ha visto protagonisti i nostri Scout, capi e ragazzi sempre impegnati

nel volontariato, nella tutela dell’ambiente, nel rispetto degli altri.

Un campo iniziato il 16 e conclusosi il 26 luglio, realizzato anche grazie al supporto della

International Fellowship of Scouting Rotarians: una collaborazione costante, un’unione di intenti e

di valori, che ha visto il Rotary Club Brindisi partecipare attivamente nella realizzazione dell’evento

fornendo il proprio supporto al Gruppo scout del territorio che sotto la guida dai Capi e con l’aiuto

fattivo dei loro genitori, si è impegnato per la riuscita di un evento di portata simbolica e umana di

profondo spessore.

La massima espressione di un’attività di volontariato alla cui base si è posto il fare insieme e non il

semplice dare.

Alla realizzazione dell’incontro e all’ospitalità hanno contribuito la Basilica Cattedrale della

Visitazione e di San Giovanni Battista, sotto la guida di Don Mimmo Roma, la ditta Avioman,

mentre Mare128 ha dato la possibilità di ospitare le ragazze presso il proprio stabilimento balneare

per due mattinate di svago.

All’evento finale hanno partecipato tutti i ragazzi, i capi scout di entrambi i reparti, i genitori degli

scout, gli amici rotariani e le amiche dell’Inner Wheel “Cristina Cordella” la cui collaborazione

preziosa ha determinato il successo della serata finale.

Tutti i partecipanti serberanno nella loro memoria il ricordo di immagini, canI, cerimonie,

racconti, lacrime e sorrisi che legheranno indissolubilmente i loro destini.