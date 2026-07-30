Concluso incontro tra scout del gruppo Agesci di Brindisi 2 e le ragazze scout ucraine

Si è concluso con una commovente ed entusiasmante cena nell’accogliente cornice del chiostro del
Duomo di Brindisi, l’incontro tra gli scout del gruppo Agesci Brindisi 2 e le ragazze scout ucraine
del PLAST della città di Brovary.
Il gruppo brindisino ha ospitato le pari età ucraine in un campo scout tenutosi a Carbone (PZ),
un’imponente organizzazione che ha consentito di realizzare un’esperienza di amicizia e fratellanza
internazionale tra i popoli, che ha visto protagonisti i nostri Scout, capi e ragazzi sempre impegnati
nel volontariato, nella tutela dell’ambiente, nel rispetto degli altri.
Un campo iniziato il 16 e conclusosi il 26 luglio, realizzato anche grazie al supporto della
International Fellowship of Scouting Rotarians: una collaborazione costante, un’unione di intenti e
di valori, che ha visto il Rotary Club Brindisi partecipare attivamente nella realizzazione dell’evento
fornendo il proprio supporto al Gruppo scout del territorio che sotto la guida dai Capi e con l’aiuto
fattivo dei loro genitori, si è impegnato per la riuscita di un evento di portata simbolica e umana di
profondo spessore.
La massima espressione di un’attività di volontariato alla cui base si è posto il fare insieme e non il
semplice dare.
Alla realizzazione dell’incontro e all’ospitalità hanno contribuito la Basilica Cattedrale della
Visitazione e di San Giovanni Battista, sotto la guida di Don Mimmo Roma, la ditta Avioman,
mentre Mare128 ha dato la possibilità di ospitare le ragazze presso il proprio stabilimento balneare
per due mattinate di svago.
All’evento finale hanno partecipato tutti i ragazzi, i capi scout di entrambi i reparti, i genitori degli
scout, gli amici rotariani e le amiche dell’Inner Wheel “Cristina Cordella” la cui collaborazione
preziosa ha determinato il successo della serata finale.
Tutti i partecipanti serberanno nella loro memoria il ricordo di immagini, canI, cerimonie,
racconti, lacrime e sorrisi che legheranno indissolubilmente i loro destini.