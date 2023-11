Il commercialista brindisino Fabio Aiello, difeso dall’avv. Massimo Manfreda, è stato assolto per non aver commesso il fatto (per un capo di imputazione) e perché il fatto non sussiste (per altri due capi di imputazione).

Il dott. Aiello era stato coinvolto (insieme ad altre quattro persone che sono state rinviate a giudizio) in un provedimento giudiziario collegato al fallimento di una società brindisina operante nel settore automobilistico.

L’accusa era per tutti di bancarotta fraudolenta.