Concorso istruttore amministrativo e contabile, oggi la prova scritta superata dal 57,5% dei partecipanti

Si è svolta questa mattina, presso la sede del PalaPentassuglia di Brindisi la prova del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo e contabile a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Brindisi.

A presentare la domanda sono stati 519 concorrenti; 313 candidati, pari al 60,31% degli aventi diritto si sono presentati questa mattina per la prova consistente in una serie di domande a risposta multipla; un candidato si è ritirato prima dell’inizio della stessa. A superare la prova 163 (52,04%) concorrenti, mentre 149 di essi (57,51%) non l’hanno superata. L’intera prova si è svolta nella più assoluta normalità con la vigilanza assicurata dagli addetti della società incarcata della somministrazione dei quesiti con tutto il personale del Comune addetto a prestare la propria opera.

La Commissione sta già predisponendo il calendario per la prova orale ed entro il mese di novembre 2025 sarà pubblicata la graduatoria finale.