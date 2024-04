Concorso pianistico Nino Rota”. Lunedì conferenza stampa

Il Rotary Club Brindisi Valesio ha promosso una conferenza stampa di presentazione per la seconda edizione del concorso pianistico internazionale dedicato al Maestro Nino Rota che si svolgerà a Brindisi dal 25 al 28 Aprile.

L’incontro con la stampa si terrà LUNEDI’ 22 APRILE ALLE ORE 11.30 presso l’ex Ex Convento Santa Chiara in Via Santa Chiara 2 a Brindisi.

Saranno presenti il Presidente del Club, Avv. Vittorio Piceci, la direttrice artistica del concorso Prof.ssa Silvana Libardo, il Sindaco della Città di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna e il direttore artistico della Fondazione ‘Teatro Verdi’ di Brindisi, dott. Carmelo Grassi.