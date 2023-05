CONDIZIONI DISUMANE NEL DORMITORIO – PROTESTA LA COMUNITA’ AFRICANA

La Comunità Africana di Brindisi organizza, per sabato 3 giugno, una manifestazione pubblica, che si terrà nel piazzale della Stazione, a partire dalle ore 16, per denunciare le condizioni disumane in cui già da tempo sono costretti a vivere gli ospiti del Dormitorio di via Provinciale San Vito nella città di Brindisi: da un anno manca l’acqua calda e dallo scorso dicembre l’energia elettrica in tutto l’edificio, i tre bagni sono del tutto inagibili e dal soffitto entra acqua piovana in alcuni punti per mancanza di copertura. Più volte sono stati richiesti interventi urgenti a tutela della salute e della sicurezza delle persone che ancora vivono in quel luogo, ma ancora oggi nessuna iniziativa è stata presa da Enti e Istituzioni. La Comunità Africana vuole inoltre unire alla protesta per lo stato di totale degrado del Dormitorio quella per le condizioni di coloro che si trovano nei CPR presenti su tutto il territorio nazionale, in cui sono collocati anche cittadini stranieri con problemi di tipo psichiatrico, incompatibili con il regime di quelle strutture.

La finalità della manifestazione è di rivolgere un appello agli Organi competenti perché vengano adottate tutte le misure necessarie a rimediare alle gravi situazioni ripetutamente segnalate e a prevenire il ripetersi delle violazioni denunciate.

Il Presidente della Comunità Africana, Drissa Kone, ringrazia, a nome di tutti, ogni associazione che aderisce alla manifestazione: ANPI Brindisi, EMERGENCY–Gruppo della Provincia di Brindisi, Casa Betania, Migrantes Brindisi, Presidenza Provinciale ACLI Brindisi, Coordinamento Provinciale di LIBERA Brindisi, Digiuno di Giustizia in Solidarietà con i Migranti-Bari, Voci della Terra, Mesagne Bene Comune, Cobas.

Drissa KONE

Presidente della Comunità africana di Brindisi e provincia