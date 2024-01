Conf.I.A.L. – annullato trasferimento di lavoratrice che aveva subito molestie

La Segreteria Generale di Conf.I.A.L. Brindisi si ritiene soddisfatta del pronunciamento del Giudice del Lavoro di Brindisi che su ricorso presentato dallo Studio La Penna, Avv. Laura La Penna e Avv. Silvia La Penna ha annullato il traferimento di una lavoratrice del Servizio Pulimento presso L’Aeroporto Papola di Brindisi che aveva con note dettagliate inviate dai suoi Avvocati denunciato e segnalato alla Società Titolare dell” Appalto delle Pulizie e alla Direzione di Aereoporti Puglia le molestie subite da un Dipendente di Aeroporti Puglia.Incredulità e perplessità avevamo da subito avuto quando nonostante la dettagliata segnalazione delle molestie la Direzione Aereoporti Puglia interveniva a gamba tesa sulla Lavoratrice dichiarandola Indesiderata all’interno dell Aeroporto Brindisino con nota inviata alla Ditta delle Pulizie.La Nota che ne intimiva l’allontanamento costringeva la Società Titolare dell’ Appalto a Trasferire la Lavoratrice presso un cantiere di Napoli non avendo altre commesse sul Territorio Brindisino per non vedersi costretta a licenziarla.Si allontanava una lavoratrice, mamma, lontano dalla propria città, allontanandola dal posto di lavoro che aveva da tanti anni, dove aveva sempre onorato l’impegno lavorativo con professionalità, senza andare a verificare, a indagare sulla segnalazione di molestie, sulla situazione di disagio, stress e paura, cercando di allontanare la vittima invece si assumersi la responsabilità di Proteggerla.Il trsferimento a Napoli dopo un ricorso di urgenza degli Avv. LAURA e SILVIA LA PENNA è stato annullato dal Giudice del Lavoro, si è ripristinata giustizia e dignità ma questa vicenda dovrà avere altri e ulteriori sviluppi giudiziari.

Il Segretario Generale Confederale Prov.Brindisi Saponaro Ercole