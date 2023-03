CONFAGRICOLTURA PUGLIA – VENERDI’ A BRINDISI SI PARLA DI POST XYLELLA

Rigenerazione agricola del Salento post Xylella è il tema del convegno che si terrà venerdì prossimo, 17 marzo 2023 a Brindisi nel Grande Albergo Internazionale (viale Regina Margherita, 23). All’incontro prenderanno parte il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro, il presidente di Confagricoltura Brindisi Antonello Bruno, il presidente di Confagricoltura Lecce Maurizio Cezzi. “Durante il convegno – sottolinea Luca Lazzàro – chiederemo al Governo e alla Regione strumenti speciali per affrontare la grave situazione che affligge gli olivicoltori pugliesi e in particolar modo quelli salentini. La diffusione del batterio richiede l’attivazione di tutte le misure possibili per contenere il contagio e ripristinare la produttività delle aree colpite” Il contagio, partito dalla provincia di Lecce, ha coperto gran parte della provincia di Brindisi, poi ha raggiunto il Tarantino e dal 2018 superato i confini della provincia di Bari. L’area interessata dall’infezione, come indicato da un’indagine recente, ha raggiunto una estensione di circa 750 mila ettari, rispetto ai soli 8.000 ettari inizialmente interessati.