CONFARTIGIANATO BRINDISI APRE LO SPORTELLO LEGALE PER LE IMPRESE

A partire da Lunedì 17 Luglio la sede di Brindisi di Confartigianato apre uno sportello di consulenza e/o assistenza legale per i propri associati.

Lo Sportello nasce dall’ascolto delle esigenze rappresentate nel tempo dagli imprenditori che si sono avvicinati alla nostra realtà associativa e intende diventare punto di riferimento per gli imprenditori per offrire una prima disamina di dubbi legali legati alla professione ma anche alla sfera giuridica personale e familiare, che si ha necessità di sciogliere.

Lo sportello legale, inoltre, è attivo per organizzare convegni, incontri formativi, elaborare con i rappresentanti delle categorie le proposte di legge specifiche ed in genere per promuovere iniziative in ambito legale su argomenti che verranno segnalati come di interesse per gli associati.

La consulenza preliminare conoscitiva /esplorativa nelle materie giuridiche è gratuita per tutti gli associati.

Le attività che sono state individuate come aree di possibile maggiore interesse per gli associati vanno dalle controversie con Pubbliche Amministrazioni, Agenzia entrate, Regione, Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Motorizzazione Civile, ASL, INPS, INAIL ed altri Enti ed Istituti pubblici sino ai ricorsi in autotutela, rateizzazione, rottamazione cartelle di imposte comunali, agenzia delle entrate, altri enti ed istituti; transazione fiscale e previdenziale.

Tra le altre attività potremo affrontare controversie tra imprese e clienti o fornitori, controversie con lavoratori e collaboratori e soci, controversie con le banche.

Tra le consulenze anche quella relativa alle procedure arbitrali presso le Camere di Commercio / mediazione civile / gestione reclami e contestazioni per servizi / disservizi, vertenze commerciali / conciliazioni, consulenza sulla contrattualistica di impresa (contratti di appalto, subappalto, d’opera, contratti di locazione, comodati ecc.), prevenzione crisi di impresa e consulenza su adozione strumenti preventivi di risoluzione della crisi, consulenza in materia di welfare aziendale e di contrattazione di 2° livello.

L’elenco è ovviamente indicativo e potrà essere aggiornato, anche in funzione di suggerimenti, sollecitazioni e necessità che dovessero pervenire dalle realtà imprenditoriali del territorio.

Il servizio di consulenza, approfondimenti e informazioni, offerto dall’ avv. Rossana Palladino, è attivo presso gli uffici di Confartigianato di Via Dalmazia n. 31/C a Brindisi, previo appuntamento telefonico al n. 328.8519445 (Direttore di Confartigianato Brindisi, Rino Piscopiello) oppure inviando una mail a teodoropiscopiello@gmail.com .