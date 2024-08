Confartigianato Brindisi – Incontro con il Presidente del Brindisi Calcio

Questa mattina alle 12.00 il Presidente di Confartigianato Brindisi ha incontrato il Presidente del Brindisi Football Club.

Il Presidente Giuseppe Roma ha presentato ai vertici della Confartigianato brindisina il progetto della nuova società illustrandone governance ed obiettivi.

L’incontro è stato proficuo, l’impegno preso dai rappresentanti della Confederazione è di sostenere il progetto e la squadra, lo si intende fare sia per non far mancare l’appoggio ad un collega imprenditore come Giuseppe Roma, ma anche perché molti associati sono tifosi della squadra brindisina e, non per ultimo, perché si ritiene che il calcio svolga una funzione sociale di notevole importanza soprattutto per i giovani.

Modalità e termini della collaborazione verranno resi pubblici prossimamente con un incontro con l a base associativa della Confederazione.