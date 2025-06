Confartigianato – Tre eventi sull’artigianato in città. Si parte l’11 luglio

Confartigianato Brindisi il 12 maggio scorso ha inoltrato al Comune di Brindisi una proposta per organizzare tre eventi in città nel periodo giugno – settembre, si è pensato ad eventi che interessassero il mondo dell’artigianato, in particolare tre settori, alimentare, manutenzione e cura del verde, benessere.

Tutte e tre le proposte sono state accolte dall’amministrazione comunale, che ha inteso offrire il patrocinio ed un contributo di € 2.333,00 per ognuno dei tre eventi.

Per il settore alimentare l’evento si terrà nei tre giorni 11, 12, 13 luglio dalle 18.00 alle 21.00, prevediamo il coinvolgimento dei panifici artigianali della città.

Ogni panificatore individuerà nel primo giorno alcuni prodotti tipici locali.

Il secondo potrà raccontare le caratteristiche e le modalità di preparazione agli operatori turistici, titolari di B&B, Case-vacanze e alle guide turistiche che operano in città.

Il terzo giorno presenteremo la proposta di adozione del Regolamento De. C.O. (Denominazione Comunale di Origine) agli amministratori che hanno voluto sostenere questa nostra proposta.

Parteciperanno il rappresentante della Fondazione della dieta mediterranea, il Dr. Domenico Rogoli e il Dr. Gabriele Palma che ricopre l’incarico di Presidente della neocostituita associazione di categoria Confartigianato turismo.

L’obiettivo di questo evento, che vorremmo replicare ogni anno anche in altri Comuni, è portare a conoscenza i prodotti da forno dei panificatori della nostra città, (“invasa” da prodotti da forno industriali), non solo ai consumatori del posto ma anche alle migliaia di turisti che sostano nelle nostre strutture ricettive e ai tanti turisti che raggiungono Brindisi dalle navi crociere o a piedi o in bici.

Delle 4 aziende di panificazione che hanno sinora aderito all’iniziativa abbiamo ben due aziende storiche, riconoscimento ottenuto dalla Regione Puglia, ci auguriamo che altri panifici possano aggiungersi entro il 10 luglio prossimo.

L’evento che ha il titolo “I prodotti da forno locali nella dieta mediterranea – buono come il pane” ha anche l’obiettivo di spiegare ai consumatori come il pane ed i prodotti da forno locali si possano combinare bene nella dieta mediterranea e possono vantare un forte legame con il territorio e tecniche di produzione tramandate nel tempo.

Realizzeremo l’evento nell’Ostello della gioventù, ideale per riunire gli operatori turistici, le guide, i turisti, tanti brindisini che possono rivedere quel luogo che ha rappresentato negli anni ’60 il punto di sosta e ristoro di migliaia di giovani dell’epoca e che oggi rivive e si pone come luogo di scambi di esperienze e di sperimentazione, anche di nuovi percorsi formativi, che in Confartigianato sogniamo di realizzare con la collaborazione di altri soggetti privati e sempre con il supporto ed il sostegno degli amministratori pubblici.

L’evento sul verde è in fase organizzativa e si realizzerà grazie ad una collaborazione tra Confartigianato Imprese del verde e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brindisi, presumibilmente a fine luglio, mentre il terzo evento si realizzerà a settembre grazie alla collaborazione tra Confartigianato Benessere, l’associazione che riunisce parrucchieri ed estetiste ed il Club di Brindisi di Soroptimist International d’Italia, il progetto nazionale a cui parteciperemo ha il nome “Sentinelle contro la violenza”, i particolari su questi due eventi potremo renderli pubblici al completamento della prima fase organizzativa.