Confartigianato turismo lancia il progetto “Botteghe artigiane e turismo esperienziale”

Confartigianato turismo, associazione che riunisce tutte le aziende del settore ricettivo, B&B, Affittacamere, case per ferie, Case e appartamenti per vacanze (CAV), sino agli Alloggi agrituristici ed agli Agricamping, ha ideato una iniziativa unica nel suo genere che mira a promuovere la cultura artigiana e le eccellenze del territorio.

La prima esperienza l’abbiamo realizzata oggi nel panificio di Salvatore e Dorina, “La casa ti lu piscuettu” situata nel cuore del centro storico di Brindisi in Via Passante n. 33.

Nella più antica panetteria di Brindisi con il suo forno a pietra, i coniugi Internò, hanno raccontato magistralmente, con il supporto di una interprete, la storia del forno e la bontà dei loro prodotti casarecci, lo hanno fatto con la passione di chi sente di dover trasmettere una tradizione antica quale è quella dell’Arte Bianca.

Ben 35 turisti americani che hanno fatto domande, hanno voluto sapere come si fa un impasto, come si fanno le friselle, a che ora si alzano per iniziare a lavorare, quali farine utilizzano, che legna bruciano nel forno, quanto pane producono al giorno, una curiosità ed una voglia di conoscere il lavoro del fornaio che ha colpito anche noi, operatori di Confartigianato, che eravamo spettatori, a filmare e fotografare l’evento.

Una esperienza interessante che ci ha fatto capire quanta forza hanno due settori come l’artigianato ed il turismo e quanto sia oggi necessario progettare e realizzare iniziative volte a tenere insieme gli imprenditori dei due settori.

Per tale motivo le imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale che volessero organizzare all’interno dei propri laboratori, con il supporto di Confartigianato turismo, visite esperienziali per i turisti che raggiungono il territorio, in ogni Comune del brindisino, possono contattare il sottoscritto, Teodoro Piscopiello, segretario territoriale di Confartigianato Brindisi e chiedere le informazioni utili su come partecipare al progetto di turismo esperienziale.

Per informazioni si può chiamare al 328.8519445 oppure inviare una mail a t.piscopiello@confartigianato-brindisi.it.