Confcommercio – A Mesagne prosegue il corso di orecchiette in piazza Commestibili

Continua a Mesagne, in piazza Commestibili, un meraviglioso viaggio nella tradizione pugliese.Dopo le lezioni didattiche e le dimostrazioni, i partecipanti hanno finalmente cominciato a mettere le mani in pasta per realizzare le orecchiette.

L’iniziativa si concluderà domani (dalle ore 17.30 alle ore 19.00). L’organizzazione viene curata da Giudamino Cantina e da La Braciola, con il supporto della delegazione di Mesagne di Confcommercio, di Confcommercio Brindisi e del Comune di Mesagne.

I partner tecnici, invece, sono il Mulino D’Errico, le Cantonie Paolo Leo, i Maestri tartufai e la Mozzarella Gioiella.

Tradizione, manualità e passione si incontrano in un’esperienza che racconta la nostra terra. Le orecchiette non si comprano: si fanno, si tramandano, si vivono!

Info e iscrizioni: 329 6605271

La tradizione non si guarda, si fa!