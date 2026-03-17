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Confcommercio Brindisi assicura pieno sostegno allo Snim: “Si tratta di una eccellenza del nostro territorio. Coinvolgeremo i nostri imprenditori”

Confcommercio Brindisi ha partecipato al tavolo tecnico convocato presso la Prefettura di Brindisi in vista della prossima edizione del Salone Nautico di Puglia, che si svolgerà nel Porticciolo turistico dal 22 al 26 ottobre 2026.

“Anche nella prossima edizione – ha affermato il Presidente Gianni Corciulo – il Salone Nautico di Puglia potrà contare sul pieno sostegno di Confcommercio Brindisi che sull’argomento ha già svolto degli incontri aperti ai commercianti della città. Contiamo di stipulare delle convenzioni per invogliare i visitatori dello Snim a ‘vivere’ la città di Brindisi, potendo usufruire del trasporto via mare dalle banchine del ‘Marina di Brindisi’ sino al lungomare Regina Margherita. Con il biglietto dell’evento fieristico, pertanto, si potranno ottenere sconti e ci saranno piatti ‘a tema’ preparati dai nostri ristoratori. Confcommercio, inoltre, sarà presente allo Snim anche con un proprio stand in cui saranno fornite informazioni sulla città e sulle opportunità offerte ai visitatori”.

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