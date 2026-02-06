Confcommercio Brindisi e l’ambiente: “Torre Guaceto una risorsa straordinaria per il territorio”

Una delegazione di Confcommercio Brindisi ha partecipato stamane alla cerimonia, svoltasi a Palazzo Nervegna, per i 25 anni di successi ottenuti da Torre Guaceto nella tutela e per lo sviluppo sostenibile di un’area ormai conosciuta e apprezzata a livello mondiale.

Nella stessa occasione è stato inaugurato uno spazio fisico (all’interno di Palazzo Nervegna) a disposizione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto.

“La nostra presenza – ha dichiarato il Presidente Gianni Corciulo – non è occasionale in quanto la tutela dell’ambiente e la valorizzazione di beni di grande interesse naturalistico come Torre Guaceto costituiscono una ricchezza per il territorio e quindi anche per gli operatori del nostro comparto. Del resto, come sottolineato anche dalle autorità intervenute, questo ‘santuario della natura’ è diventato tale grazie all’abnegazione di chi ci lavora all’interno, ma anche grazie alla volontà delle comunità cittadine di Brindisi e di Carovigno di preservare questo sito da infiltrazioni poco lecite interessate a speculazioni edilizie. Ed è stato opportuno sottolineare, come ha fatto il Presidente Rocky Malatesta, che se oggi Brindisi e la Puglia hanno quest’area a fortissimo richiamo turistico è solo grazie al coraggio di chi, negli anni ottanta, si oppose con fermezza alla localizzazione, proprio a Torre Guaceto, di una centrale nucleare. Confcommercio, pertanto, continuerà a mettere a disposizione la propria organizzazione per traguardare risultati importanti per Torre Guaceto e per il nostro territorio”.