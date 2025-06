Confcommercio Brindisi e l’arte – esposte le opere di due artisti nella sede provinciale

Confcommercio Brindisi intende intensificare il proprio ruolo anche rispetto ad artisti ed eventi culturali.

Rientra in questa ottica l’esposizione di opere di pregevole valore degli artisti brindisini Maurizio Sardanelli e Tommaso Tedesco nella sede provinciale dell’Associazione, in via Sabin.

Sardanelli è un artista che ha maturato un’esperienza quarantennale nella pittura e da sempre esprime una tecnica innovativa indirizzata verso l’arte contemporanea, con tanto carisma, con delicatezza e con il passo graffiante della spatola. Il tutto, in un gioco di sospensioni tra realtà e immaginazione.

Le sue opere sono state ospitate in decine di gallerie d’arte, palazzi storici e collettive nazionali.

Tommaso Tedesco, invece, ha cominciato ad approcciarsi alla pittura 30 anni fa frequentando laboratori d’arte con maestri affermati. I volumi e le fattezze che si riscontrano nelle opere dell’artista sono una scusante per trovare la dimensione della materia. Decine le partecipazioni a biennali e concorsi d’arte.