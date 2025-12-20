Confcommercio Brindisi – Giulio Corciulo eletto all’unanimità Presidente della delegazione della città di Brindisi
Presso la sede di Confcommercio Brindisi, alla presenza del Presidente provinciale Gianni Corciulo e del Direttore Mimmo Consales, si è svolta l’assemblea elettiva della delegazione della città di Brindisi.
Dopo gli adempimenti di rito, svolti dalla funzionaria Sandra Valente, si è sviluppato un dibattito sul ruolo che Confcommercio riveste nel contesto socio-economico della città capoluogo, così come sono state analizzate le problematiche alla base di una crisi diffusa che investe l’intera comunità cittadina.
Anche per questo, Confcommercio ha deciso di intensificare la propria presenza nella città di Brindisi con un denso programma di iniziative che coinvolgeranno diversi settori legati al terziario.
L’Assemblea ha poi proceduto con l’elezione di Giulio Corciulo, avvenuta all’unanimità, alla Presidenza della delegazione.
Nel ringraziare i presenti per la fiducia riposta nei suoi confronti, Corciulo ha preannunciato che a gennaio la delegazione tornerà a riunirsi per l’elezione del consiglio direttivo e per il varo di un programma di iniziative da svolgere nel corso del 2026.