Confcommercio Brindisi – Gloria Maria Zurlo nominata Vice Presidente nazionale di Confsalute (Confcommercio salute, sanità e cura)

Ennesimo riconoscimento nazionale per Confcommercio Brindisi. Gloria Maria Zurlo, Presidente provinciale e Vice Presidente nazionale dei Giovani di Confcommercio, ha partecipato a Roma (proprio su delega del Presidente nazionale dei Giovani) al Comitato nazionale di coordinamento di ConfSalute – Confcommercio Salute, Sanità e Cura.

In tale occasione, il Presidente Michele Vietti ha proceduto con la nomina dei Vice Presidenti che presidieranno le cinque aree aree di rappresentanza del Coordinamento: area ospedaliera e riabilitativa; area socio-assistenziale; area ambulatoriale; area farmaceutica; area welfare & salute della persona.

Gloria Maria Zurlo svolgerà le funzioni di Vice Presidente nazionale per l’area Welfare & Salute della persona. Un settore che conosce perfettamente visto che è una imprenditrice nei servizi sanitari ed educativi in provincia di Brindisi.

ConfSalute è il coordinamento nazionale che riunisce tutte le 17 federazioni e associazioni di categoria del mondo della salute, della sanità e della cura – che a vario titolo aderiscono direttamente o indirettamente a Confcommercio – costituendo il maggiore organismo unitario di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale.

Il Coordinamento ha l’obiettivo di costruire una rappresentanza unitaria, autorevole e diffusa per un settore che è pilastro del welfare nazionale e motore di un’economia complessa e articolata. Alla presidenza del nuovo organismo, come è noto, è stato eletto l’on. prof. Michele Vietti, figura di primo piano nel panorama giuridico, istituzionale e associativo italiano.

L’area di rappresentanza di Confsalute spazia dal mondo della sanità privata al settore socio-sanitario assistenziale, di cura e ambulatoriale, dalla distribuzione farmaceutica al dettaglio degli articoli sanitari, fino alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Fanno parte di Confsalute 17 Federazioni e Associazioni di categoria: ACOP, ADF, ANA-ANAP/FIA, ANTLO, Ascofarve, Associazione Silver S.P.A.C.E., Assofarm, FEI, Federfarma, Federottica, Federsalute, Federsan, FIFO, Laisan, oltre a 50 & PIÙ Fenacom, Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio e Confcommercio Professioni.