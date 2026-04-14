Confcommercio Brindisi – Maria Strabace entra a far parte del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Br/Ta

Prestigioso risultato conseguito da Confcommercio Brindisi. La Presidente di Terziario Donna della provincia di Brindisi, Maria Strabace, entra a far parte del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Brindisi-Taranto.
La decisione è stata assunta dalla Giunta camerale nei giorni scorsi.
Terziario Donna/Confcommercio Brindisi svolge un ruolo particolarmente importante su tutto il territorio provinciale e promuove iniziative di successo, di concerto con enti e associazioni del territorio.