Confcommercio Brindisi – Pieno sostegno al Polo Tecnico-professionale “Messapia” per nuovo indirizzo di studi “Agrario, agroalimentare, agroindustria”

Confcommercio Brindisi ha accolto l’invito della dirigente scolastica Rita Ortenzia De Vito ed ha aderito in maniera convinta all’accordo di rete interistituzionale per la nascita del nuovo indirizzo di studi “Agrario, agroalimentare, agroindustria” che partirà, per l’anno scolastico 2026/2027, presso l’Istituto Tecnico “Valzani” di San Pietro Vernotico.
Viticoltura ed enologia rappresentano un settore con grandi margini di crescita e il nostro territorio non deve perdere questa grande opportunità offerta dalle capacità e dall’intraprendenza della preside De Vito.
Confcommercio, pertanto, sarà al fianco dell’istituzione scolastica, così come delle numerose Amministrazioni Comunali, di altre associazioni di categoria e degli operatori economici del comparto vitivinicolo.
“La partecipazione attiva dell’Università del Salento – ha affermato il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo – così come l’impegno di tanti protagonisti del territorio costituiscono le migliori premesse per far decollare questo progetto che determinerà grandi occasioni di sviluppo economico ed occupazionale per le nostre realtà”.
Confcommercio Brindisi è già al lavoro per individuare ogni forma di collaborazione con il “Ferraris – De Marco – Valzani” per programmi di integrazione scuola-lavoro che vanno proprio in direzione di uno sviluppo del territorio.