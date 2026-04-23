Confcommercio Brindisi – Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani Imprenditori di Confcommercio “Brindisi Future Makers”

Presso l’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco Belluzzi” di Brindisi si è svolta la cerimonia di premiazione della categoria studenti del contest “Brindisi Future Makers”, organizzato nel corso del 2025 dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi.

Alla cerimonia hanno preso parte la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Portolano, la docente di riferimento, Prof.ssa Lucia Schito, la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi Gloria Maria Zurlo e il Direttore di Confcommercio Brindisi Mimmo Consales. Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati ai gruppi protagonisti di questa prima edizione.

I progetti premiati:

– Progetto vincitore: _“Brundisium Appia Festival” – Classe 5^A SIA

– Menzione speciale: – “Trash4Cash” – Classe 4^A SIA

Più che una semplice premiazione, l’incontro è stato un momento di confronto reale con gli studenti. Idee messe alla prova, visioni condivise e capacità di lavorare su progetti concreti hanno caratterizzato la giornata. Le parole degli studenti hanno restituito il senso più autentico dell’esperienza: riconoscenza e, soprattutto, consapevolezza del valore di strumenti che collegano formazione e mondo del lavoro.

È proprio in questo dialogo diretto tra scuola e impresa che si misura l’efficacia di iniziative come “Brindisi Future Makers”: non teoria, ma opportunità tangibili di crescita, orientamento e partecipazione attiva. A conferma di questo impegno, Confcommercio Brindisi ha donato all’istituto una videocamera professionale, che sarà a disposizione degli studenti per sviluppare nuove progettualità e competenze digitali.

È già al via la macchina organizzativa per la seconda edizione del contest “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”.

Perché il futuro non si aspetta: si costruisce. Adesso! Parole dei Giovani imprenditori di Confcommercio Brindisi!