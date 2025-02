Confcommercio – Luigi Fusco eletto Presidente di F.I.M.A.A Brindisi

Si è svolta l’assemblea degli iscritti al sindacato F.I.M.A.A./Confcommercio Brindisi (Mediatori e Agenti d’Affari).

Dopo la relazione della Presidente uscente Anna Rita Montanaro è stata avviata la fase elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.

Luigi Fusco (Ostuni) è stato eletto Presidente provinciale per il prossimo quinquennio.

Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo i seguenti soci:

Miriam Greco (Brindisi), Andrea Esposito (Latiano), Alessandro Coletta (Cellino San Marco), Sante Savoia (Fasano), Federica Ferrara (Erchie), Emilio Avallone (Brindisi), Donata Convertino (Ceglie Messapica), Katiuscia Barbarossa (Brindisi), Dora Carriero (Brindisi) e Antonella De Ciro (Ostuni).

Al termine dei lavori assembleari il Presidente Fusco ha ringraziato Anna Rita Montanaro per il lavoro svolto in questi anni e per il contributo offerto alla crescita del sindacato. Ha annunciato, inoltre, una imminente convocazione del Consiglio direttivo per la programmazione di iniziative da realizzare nelle prossime settimane.

All’assemblea hanno partecipato i Vice presidenti di Confcommercio Brindisi Arturo La Palma e Giulio Corciulo, il Presidente regionale della F.I.M.A.A Luigi Foresio, il Presidente di F.I.M.A.A. Foggia Maurizio Alfieri, il Presidente di F.I.M.A.A. Lecce Valerio Arseni e il Presidente di F.I.M.A. Taranto Giancarlo De Bartolomeo.