Confcommercio – Piena solidarietà per il commerciante di Mesagne che ha subito una “spaccata”

Il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo e i dirigenti della delegazione di Mesagne di Confcommercio esprimono piena e convinta solidarietà al sig. Giovanni Guarini, titolare dell’attività commerciale “Calcio shopping” di via Brindisi, il quale stanotte ha subito una “spaccata” alla sua attività commerciale.

“Mesagne in questi anni si è conquistato un posto al solo in tema di legalità e di sicurezza – afferma il Presidente Corciulo – grazie all’eccellente lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Toni Matarrelli. Questi episodi probabilmente sono stati messi in atto da chi non ha ben compreso che qui ‘l’aria è cambiata’ e non si concederà un solo centimetro di territorio alla criminalità organizzata. Nella certezza che le forze dell’ordine sapranno individuare gli autori di questo furto, Confcommercio conferma piena collaborazione per la crescita economica e produttiva della comunità mesagnese”.