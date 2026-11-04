Confcommercio Salute Brindisi incontra il nuovo Direttore Generale dell’ASL: proposta l’istituzione di un tavolo permanente di confronto

Rafforzare il dialogo tra il mondo delle imprese della salute e l’Azienda Sanitaria Locale, promuovendo un confronto stabile sulle esigenze del territorio e sulle principali sfide del settore sanitario e sociosanitario. È questo il tema centrale dell’incontro tra una delegazione di Confcommercio Salute Brindisi e i vertici dell’ASL, rappresentati dal nuovo Direttore Generale, avv. Stefano Rossi e dal Direttore Amministrativo, avv. Loredana Carulli.

La delegazione, guidata dalla Presidente Mariella Iaia e dal Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, ha ribadito la volontà dell’Associazione di proseguire e consolidare il rapporto di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, confermando la propria disponibilità a contribuire attivamente al miglioramento del sistema sanitario provinciale.

In particolare, Confcommercio ha proposto l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra ASL, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di favorire un dialogo costante tra le parti, monitorare le esigenze del territorio e affrontare in maniera condivisa le criticità del comparto. Uno strumento volto a tutelare le imprese, gli enti gestori, i professionisti e i lavoratori del settore, contribuendo al tempo stesso al miglioramento della qualità dei servizi e ponendo sempre al centro la salute e i bisogni dei cittadini.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche di prevenzione e alfabetizzazione sanitaria, temi sui quali il Direttore Generale Stefano Rossi ha posto particolare attenzione, sottolineando l’importanza di accrescere la consapevolezza dei cittadini e di promuovere una cultura della salute sempre più diffusa. In tale prospettiva, il Direttore Generale ha auspicato il coinvolgimento attivo di Confcommercio nella realizzazione di nuove iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Un invito accolto con piena disponibilità dall’Associazione, che, attraverso Confcommercio Salute e le altre articolazioni del proprio sistema associativo, è da anni impegnata nella promozione della cultura della prevenzione e nella realizzazione di iniziative a tutela della salute dei cittadini.

L’incontro si è concluso in un clima di dialogo costruttivo e reciproca disponibilità, confermando la volontà di rafforzare una collaborazione fondata sull’ascolto, sul confronto e sulla valorizzazione del contributo di tutti gli attori del sistema sanitario, con l’obiettivo comune di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini della provincia di Brindisi.